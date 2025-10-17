Herido un motorista en una colisión en Carbajosa de la Sagrada

Un motorista de aproximadamente 50 años ha resultado herido este viernes tras una colisión con un turismo en la calle Segunda de Carbajosa de la Sagrada.

El accidente se produjo a las 11:07 horas a la altura del número 16 de dicha vía. Tras el aviso recibido, se desplazaron hasta el lugar efectivos de la Policía Local de Carbajosa, agentes de la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca y personal sanitario del Sacyl.

El herido fue atendido en el lugar y se desconoce por el momento si ha tenido que ser trasladado al Hospital.