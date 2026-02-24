Herido un motorista tras una colisión con un coche en la Plaza de la Concordia

En la tarde de este martes a las 20:30 horas se ha registrado una colisión entre una moto y un coche en la Plaza de la Concordia, la cual se ha saldado con el motorista herido.

El hombre de 18 años se quejaba de la cadera a la llegada de la ambulancia.

Hasta allí, también ha acudido la Policía Local de Salamanca para regular el tráfico.

Finalmente y tras atenderle los servicios de emergencia en el lugar, ha tenido que ser trasladado al Hospital de Salamanca.