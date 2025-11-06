Herido un motorista en una colisión en la glorieta de Castilla y León

Un joven motorista de unos 20 años ha resultado herido este jueves tras una colisión con un turismo en la Glorieta Castilla y León, en Salamanca.

El accidente, ha informado el 1-1-2, ha tenido lugar en torno a las 13:36 horas de este jueves.

Hasta el lugar, han reseñado las mismas fuentes, se han desplazado efectivos de la Policía Local de Salamanca, del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y del servicio de emergencias sanitarias Sacyl, que han atendido al herido en el mismo punto del suceso.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre el estado del motorista, así como si ha sido trasladado al Hospital de Salamanca.