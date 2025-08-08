Herido un motorista en una colisión con un turismo la carretera de Vitigudino

Un motorista ha resultado herido a última hora de la mañana de este viernes tras sufrir un accidente en la carretera de Vitigudino.

Según las primeras informaciones del Servicio de Emergencias 112 Castilla y León, el siniestro vial se ha producido a las 13:39 horas en el kiómetro 11 de la CL-517, dentro del término municipal de Carrascal de Barregas.

La llamada de alerta avisaba de la colisión entre un turismo y una motocicleta, saliendo herido el conductor de este último vehículo del que no han trascendido datos de filiación, pero de mediana edad, según las primeras informaciones.

Por este accidente hasta el lugar se ha desplazado la Guardia Civil de Tráfico y una ambulancia de Sacyl.