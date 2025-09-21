Herido un motorista en una colisión con un turismo en Santa Marta de Tormes

El Servicio de Emergencias 112 Castilla y León ha recibido este domingo, alrededor de las 19:25 horas, una alaerta por una colisión entre una moto y un turismo en la rotonda de las Llaves, en Santa Marta de Tormes.

Tras el incidente, se reclamaba asistencia sanitaria para un varón de 40 años, el conductor de la moto, que se quejaba de dolor en la espalda.

Hasta el lugar se han desplazado tanto agentes de la Guardia Civil de Tráfico como sanitarios de Sacyl para atender al hombre herido.

Con este suceso, ya son cuatro los accidentes de tráfico con motoristas heridos ocurridos durante este fin de semana. Primero, fue una caída de moto en la avenida Fernando Pessoa, sobre las 21:25 horas de este viernes, con un varón de 33 años herido. El segundo llegó pocas horas más tarde y de manera similar: otra caída de moto, esta vez sobre las 2:15 horas en el paseo del Tormes, con herido de 54 años. Ambos fueron trasladados al Hospital.

Durante el mediodía del sábado, a eso de las 14:25 horas, el conductor de una moto, repartidor de una pizzería de Salamanca, chocaba contra un turismo en la avenida Filiberto Villalobos. Él también fue trasladado al Hospital.