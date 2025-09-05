Herido un motorista al colisionar con un coche en la calle Maragatería

Segundo accidente registrado este viernes en Salamanca.

Si bien el primero de ellos se producía en Béjar, un atropello ocurrido sobre las 12:00 horas, el segundo ha tenido lugar en Salamanca capital concretamente, en la calle Maragatería con la calle Babia.

Tal y como han apuntado fuentes oficiales, a las 14:13 horas han colisionado una moto y un turismo saldándose el incidente, como resultado, con un herido: el motorista.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado agentes de la Policía Local y Nacional, así como personal de Sacyl para prestar asistencia sanitaria a la víctima cuyos datos y estado, por el momento, no han trascendido.