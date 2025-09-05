Herido un motorista al colisionar con un coche en la calle Maragatería

Se trata del segundo accidente de la jornada que se ha cobrado un herido

Ambulancias y ambulancia en el hospital de Salamanca. Archivo.
Ambulancias y ambulancia en el hospital de Salamanca. Archivo.

Segundo accidente registrado este viernes en Salamanca.

Si bien el primero de ellos se producía en Béjar, un atropello ocurrido sobre las 12:00 horas, el segundo ha tenido lugar en Salamanca capital concretamente, en la calle Maragatería con la calle Babia.

Tal y como han apuntado fuentes oficiales, a las 14:13 horas han colisionado una moto y un turismo saldándose el incidente, como resultado, con un herido: el motorista.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado agentes de la Policía Local y Nacional, así como personal de Sacyl para prestar asistencia sanitaria a la víctima cuyos datos y estado, por el momento, no han trascendido.

