Herido un motorista al colisionar con un coche en Salamanca

Un motorista ha resultado herido al colisionar con un coche en la noche de este miércoles.

Los hechos, informa el 112 de Castilla y León, han tenido lugar en la rotonda de Vetones y Vacceos, en Salamanca capital.

Tras recibir el aviso, a las 21:01 horas, en el lugar se han movilizado agentes de la Policía Local, así como de la Guardia Civil de tráfico, para esclerecer las causas del suceso y regular el tráfico de la zona. Asimismo, personal sanitario se ha personado en el punto del siniestro para atender a la víctima, un varón de 45 años.

Por el momento, no han trascendido más datos sobre su estado, así como si se ha requerido su traslado al Hospital de Salamanca.