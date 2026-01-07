Herido un motorista al colisionar con un coche en Salamanca
Concretamente, el suceso ha tenido lugar en la rotonda de Vetones y Vacceos
Un motorista ha resultado herido al colisionar con un coche en la noche de este miércoles.
Los hechos, informa el 112 de Castilla y León, han tenido lugar en la rotonda de Vetones y Vacceos, en Salamanca capital.
Tras recibir el aviso, a las 21:01 horas, en el lugar se han movilizado agentes de la Policía Local, así como de la Guardia Civil de tráfico, para esclerecer las causas del suceso y regular el tráfico de la zona. Asimismo, personal sanitario se ha personado en el punto del siniestro para atender a la víctima, un varón de 45 años.
Por el momento, no han trascendido más datos sobre su estado, así como si se ha requerido su traslado al Hospital de Salamanca.
