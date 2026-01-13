Herido un motorista al colisionar con una furgoneta en Santa Marta

A las 11:33 horas de la mañana de este martes, el 1-1-2 de Castilla y León ha recibido varios avisos alertando de un accidente en la carretera de Madrid, a la altura del número 3, en Santa Marta.

Tal y como refieren fuentes oficiales, el siniestro habría sido protagonizado por una furgoneta y una moto que habrían colisionado.

Producto del suceso, el motorista, un hombre de 40 años, ha resultado herido aunque, eso sí, se encontraba consciente a la llegada de los servicios de emergencia.

En el lugar de los hechos se han personado agentes de la Policía Local del municipio para regular el tráfico y esclarecer las causas de lo ocurrido.

Asimismo, personal sanitario del Sacyl también se ha desplazado hasta el punto en el que ha tenido lugar el incidente para atender in situ a la víctima y valorar su posible traslado al Hospital de Salamanca.