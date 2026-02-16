Herido un motorista tras colisionar con un turismo en la calle Pico de Maladeta
El herido, de unos 60 años, se quejaba de dolor en una pierna tras el impacto
Un motorista de unos 60 años ha resultado herido en la tarde de este lunes en un accidente de tráfico registrado en la calle Pico de Maladeta, a la altura del número 22.
El 112 ha recibido el aviso a las 19:54 horas de una colisión entre un turismo y una moto y ha movilizado hasta el lugar a efectivos de la Policía Local y Policía Nacional, así como a Emergencias Sanitarias Sacyl.
Como consecuencia del impacto, el motorista se quejaba de dolor en una pierna y es atendido en el lugar por los servicios sanitarios.
