Herido un motorista tras colisionar con un turismo en Van Dyck

Un motorista de unos 30 años ha resultado herido a las 20:32 horas de este miércoles, 18 de febrero, tras sufrir una colisión con un vehículo a la altura del portal número 59 de la calle Van Dyck, según informa la sala de Operaciones 112 de Castilla y León a este medio.

El hombre ha sufrido una lesión en la pierna, por lo que se ha solicitado asitencia sanitaria del Sacyl. El personal médico ha acudido al lugar en una ambulancia de soporte vital básico. Se desconoce si ha sido necesario su posterior traslado al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

La Policía Local, por su parte, ha procedido a esclarecer lo ocurrido entre la moto y el turismo, que ha quedado visiblemente dañado en su parte delantera. También ha controlado la circulación por la zona.