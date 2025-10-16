Herido un motorista tras sufrir una caída en el paseo de Carmelitas

Un hombre de unos 30 años ha resultado herido tras sufrir una caída cuando circulaba en su moto por el paseo de Carmelitas, a la altura del número 27, según informa el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

El herido ha sido atendido in situ por personal del Sacyl trasladado en una ambulancia de soporte vital básico. Se desconoce si ha sido necesario su posterior desplazamiento al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

Agentes de la Policía Local también se han personado en el lugar de los hechos sobre las 15:20 horas para asegurar la circulación por el paseo de Carmelitas, una de las vías más transitadas de Salamanca capital.