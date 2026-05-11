Herido un octogenario tras un accidente en la plaza de España
El incidente ha ocurrido a las 10:48 horas y se ha desplazado una ambulancia del SACYL hasta el lugar de los hechos
Un varón de unos 80 años ha resultado herido tras un accidente entre dos turismos que han colisionado en la Plaza de España sobre las 10:48 horas, según ha informado el Servicio de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León.
En el momento, se ha solicitado asistencia sanitaria para el octogenario que se encontraba mareado y consciente, por lo que ha recibido ha sido asistido por los sanitarios salmantinos en el mismo lugar del accidente.
Además, se ha dado aviso a la Policía Local de la capital del Tormes y a la Policía Nacional, acercándose finalmente los primeros que han regulado el tráfico para así evitar mayores incidentes.
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