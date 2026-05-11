Herido un octogenario tras un accidente en la plaza de España

Un accidente entre dos turismos en la Plaza de España

Un varón de unos 80 años ha resultado herido tras un accidente entre dos turismos que han colisionado en la Plaza de España sobre las 10:48 horas, según ha informado el Servicio de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León.

Herida una persona en la Plaza de España

En el momento, se ha solicitado asistencia sanitaria para el octogenario que se encontraba mareado y consciente, por lo que ha recibido ha sido asistido por los sanitarios salmantinos en el mismo lugar del accidente.

Un accidente entre dos turismos en la Plaza de España

Además, se ha dado aviso a la Policía Local de la capital del Tormes y a la Policía Nacional, acercándose finalmente los primeros que han regulado el tráfico para así evitar mayores incidentes.