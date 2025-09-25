Herido un trabajador al caer de una altura de dos metros en Guijuelo

El accidente se produjo poco antes de las 9:00 horas

Ambulancia por la autovía
Ambulancia por la autovía

Un hombre de unos 45 años ha resultado herido a primera hora de la mañana de este jueves tras precipitarse desde una altura aproximada de dos metros en un polígono de Guijuelo.

El accidente se produjo poco antes de las 9:00 horas, informan fuentes oficiales a este medio, mientras la víctima realizaba labores de trabajo en una planta de gas.

Tras el suceso, el operario precisó una primera atención de los servicios de emergencia in situ.

Sin embargo, tras recibir la primera asistencia en el lugar del suceso, el herido fue trasladado en ambulancia al Hospital de Salamanca.

Salamanca24horas.com ampliará esta información

También te puede interesar

Lo último

    Logotipo Salamanca24horas.com    

        ¡Conéctate con Salamanca24horas!    

   

        Síguenos en nuestras redes sociales para no perderte ninguna noticia, reportaje o evento en Salamanca.    

   
stats