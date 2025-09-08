Herido un trabajador al caer mientras colocaba unos canalones en Frades de la Sierra

Un trabajador ha resultado herido este lunes en un accidente laboral en Frades de la Sierra. A las 9:51 horas se ha recibido aviso en la sala del 1-1-2 de Castilla y León alertando de que un trabajador que estaba colocando unos canalones se ha caído desde dos pisos de altura en la plaza de Gabriel y Galán de la localidad.

La sala ha alertado tanto a la Guardia Civil y como al servicio de emergencias sanitarias - Sacyl que ha enviado un helicóptero sanitario para atender a un varón de 24 años. Se desconoce todavía el alcance de las lesiones del trabajador.