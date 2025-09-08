Herido un trabajador al caer mientras colocaba unos canalones en Frades de la Sierra
El Sacyl ha enviado un helicóptero para atender al varón de 24 años
Un trabajador ha resultado herido este lunes en un accidente laboral en Frades de la Sierra. A las 9:51 horas se ha recibido aviso en la sala del 1-1-2 de Castilla y León alertando de que un trabajador que estaba colocando unos canalones se ha caído desde dos pisos de altura en la plaza de Gabriel y Galán de la localidad.
La sala ha alertado tanto a la Guardia Civil y como al servicio de emergencias sanitarias - Sacyl que ha enviado un helicóptero sanitario para atender a un varón de 24 años. Se desconoce todavía el alcance de las lesiones del trabajador.
