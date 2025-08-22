Un herido trasladado al hospital tras un accidente entre dos patinetes y una moto en la carretera de Ledesma

El conductor de la motocicleta dio positivo en drogas

Dos patinetes eléctricos y una moto se vieron implicados en un accidente de tráfico en la tarde de este pasado jueves, sobre las 22:30 horas, donde resultó herido un varón.

El accidente, según relatan fuentes municipales, se produjo en la carretera de Ledesma, donde el conductor de uno de los patinetes tuvo que ser trasladado a urgencias del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca después de resultar herido. Mientras tanto, los agentes de la Policía Local de Salamanca realizaron un test de alcoholemia y drogas en el que dio resultado positivo el conductor de la motocicleta.

