Herido un varón de 27 años con varios traumatismos tras salirse de la vía en Arapiles

Ambulancia en la A66 a la altura de Mozárbez. Foto de archivo

Un hombre de 27 años ha resultado herido tras salirse de la vía cuando conducía por el punto kilométrico 353 de la A-66, a la altura de Arapiles, sentido Cáceres, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

El herido, con varios traumatismos por el golpe, estaba consciente a la llegada del personal médico del Sacyl, que le ha atendido in situ. Se desconoce si ha sido necesario su posterior traslado al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

La Guardia Civil de Tráfico también ha acudido al lugar de los hechos para esclarecer lo ocurrido a las 17:11 horas de este lunes, 16 de marzo, y asegurar la circulación por la zona.