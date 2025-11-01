Herido un varón de 35 años tras el vuelco de un remolque de camión en Terradillos

El Servicio de Emergencias 112 Castilla y León ha sido alertado de un incidente que requerida de su colaboración en Salamanca este sábado.

Ha sido sobre las 11:20 horas cuando, tras el vuelco de un remolque de camión en el punto kilómetrico 14 de la CL-510, en Terradillos, donde, un varón de unos 35 años ha resultado herido.

El hombre presentaba dolor de cuello, por lo que además de desplazarse al lugar agentes Tráfico de Salamanca, también Sacyl ha movilizado.

Se desconoce aún si ha requerido de traslado al Hospital de Salamanca.