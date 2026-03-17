Herido un varón de 92 años al pasarle por encima de un pie la rueda de un coche en Salamanca

Un varón ha resultado herido en una pierna después de ser atropellado por un turismo en la mañana de este martes.

Tal y como precisa un portavoz del Servicio de Emergencias 112 Castilla y León, el aviso por este accidente se ha recibido a las 11:18 horas y la llamada alertaba de que un varón había sido víctima de un atropello en la calle Tomillar de Salamanca.

En concreto, la misma llamada de alerta precisaba que, a la altura del número 12 de la mencionada vía, la rueda de un turismo había pasado por encima del pie de un varón de 92 años.

Fruto del accidente, la víctima se quejaba de un fuerte dolor de, tobillo, motivo por el que ha tenido que ser atendido por personal sanitario, desplazado hasta el lugar en una ambulancia medicalizada.

Además de la intervención del vehículo de Emergencias Sanitarias, también han acudido al siniestro agentes de Policía Local y Nacional.