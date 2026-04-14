Herido un varón tras caer de su moto en Villares de la Reina

Coche de la Guardia Civil de Tráfico en la carreta de Zamora

Un hombre ha resultado herido sobre las 20:11 horas tras caerse de su moto con la que circulaba en la rotonda situada bajo la autovía A-62 del término municipal de Villares de la Reina.

Tras recibir la llamada del Servicio de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León, hasta el lugar se ha movilizado una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico para controlar el tránsito de vehículos, además de una ambulancia del SACYL que ha atendido al varón in situ.

El incidente ha ocurrido exactamente en la N-630 y por suerte no ha habido heridos de gravedad. Hasta el momento se desconoce si ha tenido que ser trasladado al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.