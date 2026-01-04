Herido un varón al caerse de la moto en la rotonda de la UDS

Un motorista herido en la rotonda de la UDS

Un varón que conducía una moto ha resultado herido en el mediodía de este domingo 4 de enero en la capital poco antes de las 15:00 horas.

La Policía Local de Salamanca confirma a Salamanca24horas en el lugar de los hechos, que el varón se ha caído de la moto en la rotonda de la UDS.

El herido estaba consciente y ha sido inmovilizado en el suelo por los servicios de emergencias desplazados hasta el lugar y trasladado a Urgencias del Complejo Asistencial Universitario en una ambulancia de soporte vital básico. Han acudido también dos patrullas de la Policía Local de Salamanca.

Un motorista atropellado en la rotonda de la UDS | Mateo G.J

Antes de la llegada de los servicios de emergencias, el conductor de un vehículo se bajó del coche para socorrer al herido.

Un agente de la Policía Local ha estado regulando el tráfico mientras los sanitarios atendían al motorista.

