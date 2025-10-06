Herido un varón por un disparo de arma de fuego en Salamanca

Imagen del lugar en el que ha tenido lugar el suceso (calle Moriscos)

Un varón ha sido trasladado de urgencia al Hospital de Salamanca después de haber sido víctima de un disparo por arma de fuego en la calle Moriscos, ubicada en el barrio del Carmen.

El suceso ha tenido lugar pasadas las 2:30 horas a la altura del número 28 de la mencionada calle, cuando el Servicio de Emergencias 112 Castilla y León recibió una llamada alertando de que un varón había resultado herido por arma de fuego.

La víctima fue traslada de urgencia al Hospital de Salamanca en una UVI móvil, tal y como ha informado el 112 Castilla y León, que dio aviso del suceso a la policía y a Emergencias Sanitarias Sacyl.

Una vez que los agentes de Policía Nacional se encontraron en el lugar del suceso solicitaron asistencia sanitaria para una mujer que había resultado herida al ser agredida con un objeto.

Fuentes de la Comisaría Provincial de Salamanca han informado a este medio que, por el momento, no se han producido detenciones por este incidente, añadiendo, además, que la investigación continúa abierta. Por tanto, no han precisado si se trata de un conflicto entre una pareja o si existen terceras personas.