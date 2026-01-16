Dos heridos en la A-62, a la altura de Castellanos de Moriscos, tras una colisión entre una furgoneta y un coche

Accidente entre una furgoneta y un coche en la A-62, a la altura de Castellanos de Moriscos

A primera hora de la mañana de este viernes 16 de enero, a las 07:30 horas, el Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León recibió varios avisos por un accidente de tráfico en la A-62, a la altura de Castellanos de Moriscos, en el km 230, sentido Salamanca.

En el accidente han resultado heridas dos personas, una mujer y un varón, de 61 y 22 años respectivamente. Según fuentes del 1-1-2, el suceso se ha producido por una colisión entre una furgoneta y un turismo.

La mujer, de 61 años, se quejaba de un dolor en la espalda y presentaba contunsiones en la cara, mientras que el 22 años estaba "conmocionado". Hasta el lugar se desplazó una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico y dos ambulancias de soporte vital básico.

El accidente provocó retenciones de tráfico en ese punto.