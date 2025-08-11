Dos heridos tras un accidente entre una furgoneta y un turismo en el centro de Salamanca

El incidente se ha producido en la calle Bientocadas a las 10:35 horas y una ambulancia ha atendido in situ a un varón y a una mujer heridos tras las colisión

Calle Bientocadas, a la altura del número 9
Un accidente entre un turismo y una furgoneta en pleno centro de Salamanca ha movilizado a varios efectivos de las autoridades salmantinas, entre ellos la Policía Local y la Policía Nacional, además de una ambulancia del SACYL que ha tenido que atender a dos personas heridas.

Según ha informado el Servicio de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León, habrían resultado heridos un varón de 56 años y una mujer de 52 años, desconociéndose si han tenido que ser trasladados al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

El incidente se ha producido en la calle Bientocadas a las 10:35 horas, a la altura del número 9 sin causar daños en el mobiliario de la zona al tratarse de una zona peatonal.

