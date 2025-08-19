Dos heridos al chocar un coche contra la esquina de una casa en Pedrosillo El Ralo

Un turismo ha colisionado en la tarde de este martes contra la esquina de una vivienda ubicada en la calle Abajo, en el municipio de Pedrosillo El Ralo.

El accidente se ha producido a las 20:23 horas, tal y como han apuntado fuentes oficiales.

En el vehículo, han informado estas mismas fuentes, viajaban dos personas que resultaron heridas y, aunque ambas estaban conscientes tras el impacto, una de ellas no podía salir del coche porque la puerta se había bloqueado.

Hasta el lugar se han desplazado Bomberos de la Diputación de Salamanca, agentes de la Guardia Civil de Tráfico y personal sanitario de Sacyl, que movilizó en el lugar de los hechos a una ambulancia de soporte vital básico, así como un equipo médico de la zona.

Los heridos fueron atendidos in situ y posteriormente trasladados en ambulancia de soporte vital básico al Hospital de Salamanca.