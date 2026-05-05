Dos heridos en un choque entre un camión y un turismo en la rotonda junto al E.Leclerc
Una mujer de 45 años y un adolescente han sufrido dolor cervical tras el impacto producido a las 17:00 horas
Dos personas han resultado heridas este martes en un accidente de tráfico registrado en Carbajosa de la Sagrada.
El siniestro ha tenido lugar en torno a las 17:00 horas en la rotonda situada junto al E.Leclerc, donde se ha producido una colisión por alcance entre un camión y un turismo.
Según ha informado el 112, como consecuencia del impacto, dos personas han resultado heridas leves, ambas con dolor cervical, una mujer de unos 45 años y un adolescente.
Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local de Carbajosa, la Guardia Civil de Tráfico y personal de Sacyl, que ha enviado asistencia sanitaria para atender a los heridos en el lugar.
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