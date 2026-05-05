Dos heridos en un choque entre un camión y un turismo en la rotonda junto al E.Leclerc

Dos personas han resultado heridas este martes en un accidente de tráfico registrado en Carbajosa de la Sagrada.

El siniestro ha tenido lugar en torno a las 17:00 horas en la rotonda situada junto al E.Leclerc, donde se ha producido una colisión por alcance entre un camión y un turismo.

Según ha informado el 112, como consecuencia del impacto, dos personas han resultado heridas leves, ambas con dolor cervical, una mujer de unos 45 años y un adolescente.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local de Carbajosa, la Guardia Civil de Tráfico y personal de Sacyl, que ha enviado asistencia sanitaria para atender a los heridos en el lugar.