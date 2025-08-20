Dos heridos en un choque entre dos coches en la carretera de Ledesma

Dos personas han resultado heridas como consecuencia entre una furgoneta y un turismo en la SA300, concretamente en el kilómetro 6 de la vía que une Salamanca con Ledesma. El suceso ha ocurrido a la altura de la urbanización Los Almendros, en Villamayor de Armuña, y ha obligado a cortar el tráfico de la vía ya que los vehículos ocupaban los dos carriles.

El centro de Emergencias del 1-1-2 ha recibido el aviso pasada la una y media y ha enviado hasta el lugar del suceso a la Policía Local de Villamayor, Guardia Civil y ambulancia del Sacyl para atender a heridos.