Dos heridos en un choque entre dos coches en la carretera de Ledesma

El incidente ha obligado a cortar el tráfico de la carretera a la altura de la urbanización Los Almendros, de Villamayor

Choque dos vehículos en Los Almendros, Villamayor2
Choque dos vehículos en Los Almendros, Villamayor2

Dos personas han resultado heridas como consecuencia entre una furgoneta y un turismo en la SA300, concretamente en el kilómetro 6 de la vía que une Salamanca con Ledesma. El suceso ha ocurrido a la altura de la urbanización Los Almendros, en Villamayor de Armuña, y ha obligado a cortar el tráfico de la vía ya que los vehículos ocupaban los dos carriles.

El centro de Emergencias del 1-1-2 ha recibido el aviso pasada la una y media y ha enviado hasta el lugar del suceso a la Policía Local de Villamayor, Guardia Civil y ambulancia del Sacyl para atender a heridos.

Choque dos vehículos en Los Almendros, Villamayor3
Choque dos vehículos en Los Almendros, Villamayor3

También te puede interesar

Lo último

    Logotipo Salamanca24horas.com    

        ¡Conéctate con Salamanca24horas!    

   

        Síguenos en nuestras redes sociales para no perderte ninguna noticia, reportaje o evento en Salamanca.    

   
stats