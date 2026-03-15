Al menos dos heridos en una colisión entre una furgoneta y un camión en la A-66, en Guijuelo

Un accidente entre una furgoneta y un camión se ha saldado con al menos dos heridos en la A-66, en el término municipal de Guijuelo. El incidente se ha producido a primera hora de la tarde de este domingo, 15 de marzo, y hasta el lugar se han trasladado dos ambulancias del SACYL y la Guardia Civil.

Accidente entre una furgoneta y un camión en la A-66 | Sonsoles Fiallegas

El incidente se habría producido tras perder el camión una de las ruedas, lo que hizo que colisionara contra la furgoneta.

De momento, parte del carril de la izquierda situado en sentido hacia Salamanca ha quedado inmovilizado hasta que se retire la furgoneta dañada, mientras que unos metros más adelante estaría el camión que ha colisionado con el primero de los vehículos mencionados.

Accidente entre una furgoneta y un camión en la A-66 | Sonsoles Fiallegas

Una de las ambulancias está atendiendo a una chica joven en la mediana, según ha podido saber SALAMANCA24HORAS, con una crisis de ansiedad, mientras que el camionero está recibiendo la asistencia también en la propia autovía.

La Guardia Civil se encuentra controlando el tráfico de la zona hasta solucionar lo ocurrido, mientras que los servicios de mantenimiento de carreteras se encuentran limpiando la zona para evitar mayores incidentes. De momento se desconoce si alguno de los heridos ha tenido que ser trasladado al hospital de Salamanca.