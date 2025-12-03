Dos heridos en una colisión triple en el polígono de los Villares

Accidente en el polígono de los Villares

Dos personas resultaron heridas durante la mañana de este miércoles en un accidente producido en la travesía del polígono de los Villares. Pasados cuatro minutos de la doce del mediodía, en el 144 de la carretera de Valladolid, una colisión entre una furgoneta y dos turismos acabó con dos heridos.

Un varón de 78 años y una mujer de 76 años se encontraban mareadas tras la triple colisión y necesitaron de ayuda médica. Hasta el lugar de los hechos acudió la Guardia Civil de Tráfico y también Emergencias Sanitarias del Sacyl para atender a los heridos.

Los vehículos fueron retirados de la calzada a un parking del bazar que se encontraba frente donde ocurrieron los hechos para no interrumpir el tráfico del resto de conductores.

Ambulancia en el polígono industrial de los Villares | Salamanca24horas

Vehículos implicados en la tripe colisión en el polígono de los Villares | Salamanca24horas