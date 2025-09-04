Dos heridos al colisionar un camión y un turismo a la altura de Peralejos de Arriba

Salamanca ha registrado un nuevo accidente en un día marcado por las numerosas colisiones ocurridas tanto en la capital como en la provincia. La última de ellas, y segunda de la jornada en la que se ha visto un camión implicado, ha tenido lugar a las 19:39 horas.

Tal y como han informado fuentes oficiales, un turismo y un camión han chocado a la altura del municipo de Peralejos de Arriba; concretamente, en el kilómetro 51 de la carretera CL-517.

Con motivo de estos hechos, se ha solicitado asistencia sanitaria para los ocupantes del coche implicado, un hombre y una mujer de unos 70 años.

Las mismas fuentes han referido que las víctimas se encontraban conscientes y sin heridas visibles aunque, eso sí, con un ataque de ansiedad.

En el lugar del siniestro se han personado agentes de la Guardia Civil de Tráfico y Emergencias Sanitarias - Sacyl sin que por el momento se conozca si se ha requerido el traslado de alguno de los dos septuagenarios al Hospital.