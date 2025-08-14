Dos heridos, uno de ellos grave, en sendos accidentes con patinetes eléctricos en Salamanca

Los patinetes eléctricos vuelven a protagonizar incidentes en Salamanca.

En la noche del pasado miércoles, y durante la madrugada de este jueves, dos personas han resultado heridas en sendos accidentes de tráfico.

El primero de ellos ocurría a las 22:58 horas en la avenida José Núñez Larraz.

Un turismo y un patinete han colisionado resultando, el conductor de este último, herido y atendido en el lugar.

El varón, de 46 años, fue finalmente trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

Unas horas después, entrada la madrugada, los servicios de emergencia recibían un aviso que alertaba de la caída de una mujer de un patinete eléctrico.

Los hechos tenían lugar a las 3:36, a la altura del número 16 de la calle Prior.

Refieren fuentes oficiales que, según el alertante, la víctima se encontraba inconsciente.

Así pues, hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y una UVI móvil del Sacyl, cuyo personal sanitario atendió a la herida, una mujer de 29 años, que fue trasladada en estado grave al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.