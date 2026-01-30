Varios heridos graves tras la colisión de dos coches y un camión en Ciudad Rodrigo

Varios atrapados en un accidente en la A62

A las 15:44 horas de la tarde de este viernes, el 1-1-2 de Castilla y León ha recibido un aviso alertando de un accidente de tráfico en Ciudad Rodrigo.

El siniestro, una colisión entre dos turismos y un camión, ha tenido lugar concretamente en la A-62, en el kilómetro 325.

Producto del golpe, cinco personas han resultado heridas y dos de ellas, se encuentran atrapadas en el interior de uno de los vehículos implicados.

En el lugar se han personado Bomberos de la Diputación de Salamanca para proceder a las labores de excarcelación y personal sanitario de Sacyl para atender a los heridos.

Asimismo, agentes de la Guardia Civil de Tráfico se han desplazado hasta el punto del suceso para esclarecer las causas y regular el tráfico de la zona ya que, como ha podido confirmar Salamanca24horas, la A-62 se encuentra cortada con motivo de estos hechos.

