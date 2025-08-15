Dos heridos en Guijuelo tras salirse de la carretera y dar varias vueltas de campana

Dos personas, una pareja de 60 años, han resultado heridas tras sufrir un accidente en la A-66, en el término municipal de Guijuelo. Según los Servicios de Emergencia 1-1-2 Castilla y León, el incidente se habría producido poco antes de las seis de la tarde, cuando han recibido varias llamadas alertando de que un vehículo se había salido de la carretera y dado varias vueltas de campana.

El Servicio de Emergencias 1-1-2 ha enviado asistencia sanitaria para atender a la pareja. Todavía se desconoce si necesitarán traslado al Hospital Universitario de Salamanca.