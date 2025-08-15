Dos heridos en Guijuelo tras salirse de la carretera y dar varias vueltas de campana
El accidente ha tenido lugar en la autovía de la Plata
Dos personas, una pareja de 60 años, han resultado heridas tras sufrir un accidente en la A-66, en el término municipal de Guijuelo. Según los Servicios de Emergencia 1-1-2 Castilla y León, el incidente se habría producido poco antes de las seis de la tarde, cuando han recibido varias llamadas alertando de que un vehículo se había salido de la carretera y dado varias vueltas de campana.
El Servicio de Emergencias 1-1-2 ha enviado asistencia sanitaria para atender a la pareja. Todavía se desconoce si necesitarán traslado al Hospital Universitario de Salamanca.
