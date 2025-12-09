Dos heridos en una salida de vía en la A-62, en Martín de Yeltes

Este martes minutos antes de las 12:10 horas el 112 ha recibido un aviso alertando de un accidente de tráfico en la A-62.

El accidente se produjo en el punto kilométrico 301 de la autovía, en el término municipal de Martín de Yeltes, en sentido Salamanca, cuando un turismo se salió de la vía por causas que aún se desconocen.

En el vehículo viajaban dos personas que resultaron heridas, una mujer de 33 años y un varón. Hasta el lugar acudieron la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca y Sacyl.