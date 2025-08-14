Dos colisiones por alcance en Salamanca y Carbajosa de la Sagrada se saldan con heridos

El Servicio de Emergencias 112 Castilla y León ha recibido sido alertado de dos accidentes viales, ambos producidos por colisiones por alcance, en el mediodía de este jueves 14 de agosto. Los dos, se han saldado con heridos.

El primero ha tenido lugar alrededor de las 13:15 horas, a la altura del número 3 de la calle Nueva de San Bernardo, en Salamanca capital. Tras una colisión por alcance entre dos turismos, una mujer de 76 años ha tenido que ser atendida por sanitarios de SACYL.

Poco después, sobre las 13:25 horas, se ha producido una colisión por alcance entre un turismo y un autobús en la rotonda del Centro Comercial Leclerc, en Carbajosa la Sagrada. En este suceso, ha sido un varón de 30 años el que aquejaba de dolor de espalda.