Un hombre de 30 años es trasladado al hospital de Salamanca tras ser atropellado en la avenida de Alfonso VI

Un varón de unos 30 años ha sido trasladado al Complejo Asistencial de Salamanca tras ser atropellado por un turismo a las 16:54 horas de este viernes, 26 de septiembre, en la avenida de Alfonso VI, junto a la Plaza de Toros 'La Glorieta', según ha informado el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

El herido se encontraba consciente tras ser golpeado por el vehículo y se quejaba de dolor en un hombro y de erosiones en un brazo. Un equipo médico del Sacyl lo ha atendido en el lugar de los hechos antes de desplazarlo al hospital de Salamanca en una ambulancia de soporte vital básico.

Ambulancia

La Policía Local de Salamanca, por su parte, ha procedido a esclarecer lo ocurrido y a garantizar la circulación por la zona. Uno de los carriles de la avenida ha sido cortada al tráfico durante unos minutos.