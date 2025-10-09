Un hombre de 87 años, arrollado por un turismo en el segundo atropello registrado en poco más de una hora en Salamanca

Segundo atropello registrado en Salamanca capital en poco más de una hora en la mañana de este jueves.

Si la primera víctima, una joven de 28 años, se registraba a las 8:55 horas en el puente Sánchez Fabrés, a las 9:57 horas se alertaba de que un varón de 87 años había sido arrollado por un turismo en la calle Alfonso IX de León.

Con motivo del suceso, hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Local y personal sanitario para atender a la víctima in situ y valorar, así, su posible traslado al Hospital de Salamanca.