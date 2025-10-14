Un hombre en actitud agresiva y en estado de embriaguez rompe con la cabeza la ventana de un bar y pide conducir la ambulancia que lo traslada al hospital

Restos de sangre en el suelo del varón que rompió con la cabeza la ventana de un establecimiento hostelero en la calle Isaac Peral

Un varón protagonizó uno de los incidentes más reseñables durante la madrugada del lunes 13 de octubre que requirió de la presencia de un gran número de agentes de la Policía Local de Salamanca.

Según relatan testigos a Salamanca24horas, los hechos tuvieron lugar alrededor de las 00:00 horas cuando un hombre en estado de embriaguez estaba intentando aparcar el vehículo que conducía en la calle Isaac Peral, del barrio de Garrido, y cuando bajó del mismo rompió de un cabezazo la ventana de un establecimiento hostelero ubicado en esa misma, fracturando la cristalera.

Calle Isaac Peral en la que se encuentra el establecimiento hostelero donde se produjo el incidente | Salamanca24horas

Los mismos testigos tras presenciar lo ocurrido dieron aviso a la Policía Local de Salamanca, que se personó en el lugar, alegando la actitud agresiva de este varón, que se negaba a hacer el test de alcoholemia. Cuando llegaron los servicios sanitarios, ya que el varón se encontraba sangrando mucho por la cabeza tras el golpe, el hombre pidió conducir él mismo la ambulancia que se encargó de trasladarlo a Urgencias del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

Hasta el hospital también se desplazaron varias patrullas de la policía para intentar controlar al varón que se mostraba en actitud agresiva.