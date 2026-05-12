Un hombre atendido por inhalación de humo en un garaje de Pizarrales

Un hombre de aproximadamente 70 años fue atendido en la noche de este lunes tras inhalar humo dentro del garaje de una comunidad de vecinos en la calle de la Luz en Pizarrales.

El aviso se recibió a las 22:54 horas, cuando los vecinos alertaron de la presencia de humareda en el interior del garaje sin poder precisar su origen, y solicitaron asistencia para el varón afectado, que se encontraba consciente.

Hasta el lugar se desplazaron los Bomberos y la Policía Local de Salamanca, así como una UVI móvil de Emergencias Sanitarias - Sacyl. Los servicios sanitarios atendieron al hombre en el mismo lugar, donde recibió el alta.

Los Bomberos realizaron las pertinentes labores de ventilación y no hubo que lamentar daños.