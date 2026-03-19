Un hombre atendido por inhalación de humo en el incendio de una casa en la calle Maestro Lidón

Un hombre de 68 años ha sido atendido por los servicios sanitarios por inhlación de humo tras incendiarse la campana extractora de una cocina.

Los hechos, de los que el 112 ha tenido constancia a las 13:16 horas, han ocurrido en un domicilio ubicado en la calle Maestro Lidón.

Hasta el lugar, una vez recibido el aviso, se han desplazado bomberos del Ayuntamiento de Salamanca para proceder a las labores de extinción y ventilación.

Simultáneamente, durante el desarrollo de las mismas, agentes de la Policía Local han custodiado la zona para garantizar la seguridad de los viandantes.

Finalmente, el herido ha requerido ser trasladado al Hospital de Salamanca.