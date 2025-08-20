Un hombre cae desde tres metros mientras instalaba un aire acondicionado en Dimas Madariaga
El accidente laboral tuvo lugar en un edificio del número 30, minutos antes de las 18:30 horas de este miércoles
Un hombre de unos 45 años ha resultado herido este miércoles tras caerse desde una altura de unos tres metros mientras instalaba un aparato de aire acondicionado en un edificio ubicado a la altura del número 30 de la calle Dimas Madariaga.
El accidente ha ocurrido minutos antes de las 18:30 horas, en el marco de una intervención laboral.
Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos de la Policía Nacional, Policía Local y personal sanitario de Sacyl, que ha atendido al trabajador en el lugar y posteriormente lo ha trasladado al Hospital de Salamanca para una evaluación más detallada de las lesiones.
