Un hombre es detenido por robar en dos vehículos tarjetas bancarias que después usó para estafar

Un hombre ha sido detenido en Salamanca por la Policía Nacional como presunto autor de dos robos cometidos en el interior de dos vehículos, de los que sustrajo tarjetas bancarias que después utilizó para estafar.

Según indica la policía, el autor fracturó distintos elementos de los vehículos para acceder a su interior entre los que se encontraban una elevada cantidad de dinero en efectivo, además de las tarjetas bancarias.

Una vez que se recibió la denuncia en dependencias policiales del primero de los robos, se inició una investigación exhaustiva que dio como resultado la plena identificación del autor del robo, por el cual fue trasladado a las dependencias policiales, localizando ocultos entre su ropa los efectos sustraídos.