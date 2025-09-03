Un hombre es enviado a Topas tras herir con arma blanca a otro en un bar de Olleros de Tera

El pasado 1 de septiembre, sobre las 14:00 horas, un hombre de 40 años resultó herido de gravedad tras ser apuñalado en un establecimiento hostelero de Olleros de Tera, pedanía perteneciente al municipio de Calzadilla de Tera, en la provincia de Zamora. La agresión, que se produjo durante un intento de robo, dejó a la víctima con tres heridas de arma blanca en la cara y el abdomen, según fuentes de la Guardia Civil.

El herido fue evacuado de urgencia en helicóptero medicalizado al Complejo Asistencial de León, donde recibió atención especializada por la gravedad de las lesiones.

Tras una rápida investigación por parte de la Guardia Civil, se procedió a la detención del presunto agresor. Una vez recibidos los informes médicos que detallaban el alcance de las heridas, el juez encargado del caso ordenó prisión provisional comunicada para el detenido, quien ya ha sido trasladado al centro penitenciario de Topas (Salamanca).

El caso ha generado una fuerte reacción en la localidad. El pasado martes, unas 300 personas se concentraron en Olleros de Tera para mostrar su apoyo a Álvaro, el hombre que ha sido enviado a prisión, después de que las autoridades judiciales valoraran las lesiones provocadas al supuesto ladrón.