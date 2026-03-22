Un hombre se estrella con su patinete contra una farola en la avenida Reina Berenguela

Un varón de unos 50 años ha resultado herido este domingo tras sufrir un accidente con un patinete eléctrico en Salamanca.

El suceso se produjo a las 13:24 horas en la avenida Reina Berenguela, a la altura del vivero, donde el conductor colisionó contra una farola por causas que se desconocen.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, así como personal de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que movilizó una ambulancia para atender al hombre.

Los agentes de la Policía Local practicaron al implicado las correspondientes pruebas de alcohol y drogas.