Un hombre, herido y atrapado tras sufrir un accidente de tráfico en Babilafuente

Un accidente de tráfico se ha registrado en la tarde de este sábado a la altura del municipio salmantino de Babilafuente requriendo, en consecuencia, la movilización de varios servicios de emergencia.

El suceso ha tenido lugar a las 16:18 horas, informan fuentes del 1-1-2 de Castilla y León, en la carretera SA-810, a la altura del kilómetro 8, tras la salida de vía de un turismo.

Según la información facilitada por las citadas fuentes, el conductor del vehículo se trataría de un varón de unos 60 años que se encontraba consciente aunque se quejaba de un traumatismo en un brazo.

En un primer momento, se ha solicitado atención sanitaria y se ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico.

Asimismo, hasta el lugar se ha desplazado una ambulancia de soporte vital básico de Emergencias Sanitarias - Sacyl.

Posteriormente, y a petición del personal sanitario personado en la zona, ha sidoo necesaria la intervención de los Bomberos de la Diputación de Salamanca, ya que el herido se encontraba atrapado en el interior del vehículo.