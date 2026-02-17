Un hombre herido tras colisionar con su coche contra un árbol en Valdelosa

El servicio de emergencias del 112 de Castilla y León ha recibido a las 17:37 horas un aviso alertando de un accidente en Valdeolsa, entre Valenica de la Encomienda y Jarales.

Tal y como han referido fuentes oficiales, se trataría de la salida de vía de un coche y posterior choque contra un árbol.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Guardia Civil de Tráfico para esclarecer lo ocurrido. Asimismo se ha avisado a Sacyl, que ha enviado una ambulancia para atender a un varón de 57 años, cuyo estado y alcance de las lesiones sufridas no ha trascendido.