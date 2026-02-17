Un hombre herido tras colisionar con su coche contra un árbol en Valdelosa
Se trata de un varón de 57 años, que ha recibido asistencia sanitaria in situ
El servicio de emergencias del 112 de Castilla y León ha recibido a las 17:37 horas un aviso alertando de un accidente en Valdeolsa, entre Valenica de la Encomienda y Jarales.
Tal y como han referido fuentes oficiales, se trataría de la salida de vía de un coche y posterior choque contra un árbol.
Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Guardia Civil de Tráfico para esclarecer lo ocurrido. Asimismo se ha avisado a Sacyl, que ha enviado una ambulancia para atender a un varón de 57 años, cuyo estado y alcance de las lesiones sufridas no ha trascendido.
