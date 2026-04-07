Un hombre huye tras increpar a una trabajadora en la calle Zamora y acaba siendo interceptado por agentes de la Policía Nacional

Un hombre huye tras increpar a una trabajadora en la calle Zamora y acaba interceptado por agentes de la Policía Nacional

Agentes de la Policía Nacional de Salamanca han acudido a primera hora de la mañana de este martes, pasadas las 8:00 horas, a la calle Zamora tras ser alertados de la actitud de un hombre que se encontraba increpando a la trabajadora de un establecimiento de la zona.

Al percatarse de la inminente llegada policial, el individuo ha tratado de darse a la fuga por varias calles cercanas sin éxito ya que, finalmente, ha sido interceptado por los agentes.

Un hombre huye tras increpar a una trabajadora en la calle Zamora y acaba interceptado por agentes de la Policía Nacional | S24H

Según ha podido saber este medio, no es la primera vez que el hombre actúa de esta forma. No en vano, varios días atrás ya acudió al mismo local, donde mostró un comportamiento similar. En aquella ocasión, llegó incluso a perseguir a la trabajadora por la calle mientras le profería comentarios desagradables.

Este suceso se suma al ambiente de preocupación que se vive en la zona. Fuentes consultadas por este medio han señalado que este episodio, lejos de tratarse de un caso aislado, se suma a todos los protagonizados por personas sin hogar que, bajo los efectos del alcohol y de forma violenta, increpan a los viandantes de forma habitual y continua.