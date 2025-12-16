Un hombre ingresa en prisión tras robar repetidamente en un comercio de Salamanca e intimidar a la dependienta con una pistola

Policía Nacional detiene a un varón por varios robos con violencia e intimidación ingresando en prisión por estos hechos

Un hombre ha ingresado en prisión por cometer varios robos con violencia en el mismo establecimiento durante varios días y sustraer una cantidad cercana a los mil euros.

La detención tuvo lugar sobre las 4:00 horas del sábado 13 de diciembre. El varón, portando una mascarilla en la cara, entró en el interior del establecimiento comercial y se acercó a la dependienta para preguntarle por un producto. Acto seguido, extrajo una pistola de uno de sus bolsillos y se encaminó a la caja registradora para extraer todo el dinero que guardaba (60 euros).

Ante los gritos de la dependienta, otro trabajador acudió en su ayuda con un palo en la mano y amenazó al delincuente, que abandonó el lugar de manera precipitada.

El autor del robo fue detenido esa misma noche por agentes de la Policía Nacional en la carretera de Ledesma, no sin antes intentar huir en la bicicleta en la que circulaba. Cuando avistó a los agentes, cambió bruscamente de dirección para evitarlos, pero fue interceptado en una calle próxima e identificado.

El varón fue trasladado a dependencias policiales, donde los agentes descubrieron que había cometido otros tres robos con intimidación en días anteriores en el mismo establecimiento y con el mismo modus operandi. Todos ellos realizados a altas horas de la madrugada, cogiendo él mismo el dinero de la caja registradora y amenazando a la dependienta con un cuchillo de grandes dimensiones. La cantidad total sustraída ronda los 1.000 euros.