Un hombre resulta detenido tras intentar agredir en dos ocasiones a los empleados de un bar de la Plaza Mayor

Presencia de la Policía Local en el pasaje de la Plaza Mayor de Salamanca. Foto de archivo

En la tarde de este viernes, alrededor de las 16:30, se ha producido un violento enfrentamiento en un bar ubicado en la Plaza Mayor.

Tal y como ha podido saber Salamanca24horas, un viandante comenzó una discusión con un camarero del citado bar y llegó, incluso, a intentar agredirlo.

Ante los hechos, rápidamente, otros compañeros de la víctima intervinieron para calmar la situación. Pocos minutos después, agentes de la Policía Local se personaron en el lugar logrando tranquilizar al agresor.

Sin embargo el hombre amenazó con volver, cosa que hizo aproximadamente una hora más tarde cuando regresó al establecimiento con la intención de agredir al propietario, tal y como han informado fuentes oficiales y testigos presenciales a este medio.

Gracias a la intervención de los camareros y de los agentes de Policía Local, que se encontraban alerta en la zona, se logró reducir al individuo, quien incluso intentó agredir a los agentes durante el proceso en las inmediaciones de otro bar cercano.

Finalmente, fue detenido y trasladado a la Comisaría de Policía Nacional para continuar con los trámites correspondientes.