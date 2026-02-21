Un hombre resulta herido tras ser agredido en la calle Isabeles

Pasadas las 5:00 horas de la madrugada de este sábado, el 1-1-2 de Castilla y León ha recibido un aviso alertando de una agresión en la céntrica calle Isabeles.

Tal y como han referido fuentes oficiales, la víctima, un hombre de 35 años, habría sido golpeado en la cabeza; producto del ataque, presentaba una brecha.

Así pues, en el lugar del suceso se personaron agentes de la Policía Local y Nacional para esclarecer los hechos y la autoría de los mismos.

A su vez, personal sanitario de Sacyl se desplazó hasta la plaza de los Bandos para brindar asistencia sanitaria in situ al herido quien, finalmente, fue trasladado al Hospital.

Por el momento, no ha trascendido el móvil de la agresión ni si se han producido detenciones por un delito de lesiones.