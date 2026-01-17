Un hombre resulta herido tras caerse de la moto en Ciudad Rodrigo

Poco antes de las 12:00 horas de la mañana de este sábado, agentes de la Policía Local de Ciudad Rodrigo, Guardia Civil de Tráfico y una ambulancia de Sacyl se han personado en la rotonda de la Avenida España, con avenida Portugal, alertados por un accidente de tráfico.

Tal y como refiere el 1-1-2 de Castilla y León, se trataría de la caída de un motorista, un hombre de 50 años, que requería asistencia sanitaria a consecuencia de los hechos.

Por el momento, no ha trascendido su estado ni si ha requerido ser trasladado al Hospital tras ser valorado por el personal sanitario en el lugar de los hechos.